Ramón Díaz comanda treino tático, e Corinthians se prepara para final do Paulista

O Corinthians intensificou, na manhã deste domingo, a preparação para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Ramón Díaz comandou mais um treino tático de enfrentamento visando o rival.

O Timão não deve ter grandes problemas para escalar o time para a decisão do Estadual. O treinador corintiano, ainda pode ter o reforço do meia Igor Coronado, que está em processo de transição física depois de sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita, problema que o tirou dos últimos compromissos do clube.

Autor do gol da vitória no jogo de ida no Allianz Parque, o atacante Yuri Alberto estava com um problema no ombro, mas tem treinado normalmente, assim como o meia Rodrigo Garro, que vinha reclamando de dores no joelho direito, e foi preservado no primeiro clássico.