Possível retorno de Mauricio amplia opções de Abel para escalar o Palmeiras em final do Paulista

O Palmeiras pode ter um reforço importante para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista. O meia Mauricio deu início ao processo de transição física na última semana e corre contra o tempo para estar 100% e poder ficar à disposição do técnico Abel Ferreira contra o Corinthians. O jogo está marcado para acontecer na quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Mauricio vinha sendo destaque do Verdão durante disputa do Estadual antes de se lesionar e virar baixa em momento decisivo da competição. O camisa 18 sofreu uma luxação no ombro direito, no dia 16 de fevereiro, nos minutos iniciais do clássico contra o São Paulo, pela fase de grupos, que terminou empatado sem gols, no Allianz Parque.

Até aquele momento, havia disputado oito jogos, sendo todos como titular. Além disso, marcou, até o momento, cinco gols e deu cinco assistências. Desde a lesão no ombro, que o obrigou a passar por uma cirurgia, Mauricio perdeu cinco jogos do Verdão, incluindo as quartas, semi e primeira final do Paulistão.