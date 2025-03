Paulo Henrique foca em títulos na temporada pelo Vasco

"Eu costumo falar que o Vasco sempre que entra em uma competição para vencer. Este ano vamos ter três competições. Eu creio que no ano passado já provamos que podemos chegar longe. Foi no detalhe que não chegamos à final da Copa do Brasil", disse à Btb Sports.

O Vasco estreia na Série A no domingo, contra o Santos, em São Januário. Já na quarta seguinte, os cruzmaltinos iniciam a disputa da Sul-Americana, contra o Melgar-PER, em Arequipa.