No tie-break, Sesi Bauru supera o Minas e alcança seis vitórias consecutivas na Superliga masculina

Neste sábado, o Sesi Bauru venceu o Minas por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 23/25, 25/23, 24/26 e 20/18, no Ginásio Paulo Skaf, em Bauru, pela penúltima rodada da Superliga masculina de vôlei.

Com o resultado positivo, a equipe do interior paulista chegou a seis triunfos seguidos na competição. O Bauru ocupa a quarta posição, com 45 pontos. Do outro lado, o Minas segue em segundo, com 47 pontos.

O próximo compromisso do Minas é nesta quinta-feira, em casa, contra o Praia Clube, às 21h (de Brasília). O Sesi Bauru jogará no mesmo dia e horário, contra o Vôlei Renata. Ambos os duelos serão válidos pela última rodada da Superliga.