Neymar avança em processo de transição física, e Santos segue preparação para estreia no Brasileiro

Neste domingo, o elenco do Santos avançou na preparação para encarar o Vasco, pela primeira rodada do Brasileirão. Neymar, que se recupera de um edema na região posterior da coxa esquerda, seguiu com o processo de transição física e fez atividades em campo pelo terceiro dia seguido.

A contusão na coxa esquerda tirou Neymar da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira. Durante a folga do elenco, o camisa 10 fez trabalhos de recuperação em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A tendência é que o jogador esteja à disposição para o jogo contra o Vasco.