Memphis marca, mas Holanda perde da Espanha nos pênaltis e cai na Liga das Nações

A Holanda está eliminada da Liga das Nações. Neste domingo, a Laranja Mecânica foi derrotada pela Espanha nos pênaltis (5 a 4) após um empate elétrico por 3 a 3 no Estádio Mestalla, em Valência, e caiu nas quartas de final da competição. Memphis Depay, do Corinthians, chegou a marcar um gol de pênalti, mas não evitou a queda.

De volta à seleção após oito meses, o camisa 10 foi titular da equipe de Ronald Koeman e fez, inclusive, a sua 100ª partida pelo país. Ele deixou o gramado aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação. O jogo de ida do confronto havia ficado empatado por 2 a 2, em Roterdã.

Em busca do bicampeonato, a Espanha, campeã da última edição, aguarda pelo duelo entre França e Croácia para conhecer o seu adversário nas semis. As datas da próxima fase do torneio ainda não foram divulgadas. Já a Holanda, vice em 2019, se despede da Liga das Nações.