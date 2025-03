Memphis, Carrillo e mais: veja raio-x dos convocados do Corinthians na 1ª rodada da data Fifa

Thank you, @Memphis!#NothingLikeOranje #NEDESP pic.twitter.com/bxK9x2uvfm

O holandês deve voltar a campo neste domingo, quando sua seleção visita a Espanha pelo jogo de volta do confronto. O embate está marcado para as 16h45 (de Brasília), no Estádio de Mestalla, em Valência.

André Carrillo, por sua vez, brilhou na vitória do Peru sobre a Bolívia, por 3 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. O meio-campista também não participou de gols, mas esteve em campo por 80 minutos e encantou os torcedores de seu país. A repercussão do bom desempenho do jogador tomou conta das redes sociais.

O atleta não defendia a seleção peruana desde junho do ano passado. O próximo compromisso do time está marcado para esta terça-feira, às 21h, contra a Venezuela do companheiro de Carrillo, José Martínez.