Mauricio treina normalmente, e Palmeiras trabalha simulações de jogo de olho no Derby

Após ativação no centro de excelência, os jogadores foram a campo e participaram de uma atividade técnica com objetivos específicos estabelecidos sob comando do técnico Abel Ferreira e sua comissão. Na sequência, houve um trabalho com ênfase em simulações de jogo como transições, contra-ataques, entre outros fundamentos.

Por fim, houve uma movimentação em dimensões reduzidas e um ensaio de algumas jogadas ofensivas.

Com derrota no jogo de ida, pro 1 a 0, no Allianz Parque, o Palmeiras busca uma virada para tentar o tetracampeonato em cima do rival. O Verdão precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça ou por pelo menos um de diferença para levar a decisão para os pênaltis.