Matheus Cunha enxerga Brasil e Argentina no "mesmo nível" e fala sobre sua função em campo

Nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), Brasil e Argentina se enfrentarão pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Monumental. Matheus Cunha analisou o confronto, ressaltando o "equilíbrio" no clássico. O atacante ainda comentou as diferentes funções que pode fazer em campo.

"Não considero a Argentina acima da gente. Acho que eles têm o mérito do trabalho, tenho que reconhecer o ótimo ciclo deles. Mas, por experiência individual, por conviver com o De Paul e por enfrentar argentinos quase sempre, acho que temos um nível tão alto quanto o deles", falou Matheus Cunha em coletiva.

"O momento em que eles vivem, por questão de confiança, pode ser um diferencial, mas quando entramos em campo, as coisas mudam. Sabemos o respeito que o jogo envolve, tanto aqui, quanto do lado de lá", completou.