Marquinhos se preocupa com arbitragem e pede Brasil focado contra a Argentina: "Temos que ter cuidado"

Capitão da Seleção Brasileira, o zagueiro Marquinhos demonstrou preocupação com o clima do jogo contra a Argentina, que acontece nesta terça-feira, às 21 horas (de Brasília). O duelo válido pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas acontece no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

Em coletiva antes do treino deste domingo, o experiente jogador fez um alerta para a Seleção e pediu o grupo focado no jogo para não se desestabilizar mentalmente com os jogadores da Argentina. Ao citar essa situação, alfinetou a arbitragem do torneio e reclamou dos cartões amarelos dados para o Brasil em detrimento de outras seleções.

"Esse é um lado importante que temos que levar para esse jogo, por experiência. É um jogo que eles tentam desestabilizar na parte emocional, contato físico, conhecemos o estilo de jogo. A gente vê também que os árbitros também estão nos dando cartão amarelo muito rapidamente, por pouca coisa. Nesse último contra a Colômbia, eles tiveram um sucesso de faltas e não tomaram amarelo e, nós, na primeira ou segunda, já tomamos o amarelo. No jogo da Argentina tiveram coisas piores que as nossas e não teve amarelo", disse.