Leonardo Jardim faz balanço positivo de testes do Cruzeiro

Eliminado precocemente do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro teve um precioso tempo para se adaptar às ideias do técnico Leonardo Jardim antes do início do Brasileirão 2025. Em amistosos contra Botafogo e Red Bull Bragantino, dois empates fora de casa. O novo treinador gostou do que viu nestas partidas.

Leonardo Jardim elogiou a atitude dos atletas em campo. Neste sábado, diante do Red Bull Bragantino, o treinador ressaltou o fato de o adversário ter maior entrosamento e tempo de trabalho em comparação ao Cruzeiro, que optou por uma mudança de rumo no meio da temporada.