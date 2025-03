Juventus deve demitir Thiago Motta e já tem novo técnico definido, afirma imprensa italiana

A passagem de Thiago Motta como técnico da Juventus deve chegar ao fim. Abaixo das expectativas do clube de Turim, o treinador ítalo-brasileiro é pressionado desde a eliminação na Liga dos Campeões. O croata Igor Tudor, ex-jogador da Velha Senhora e com trabalhos no comando da Lazio e do Olympique de Marselha, deve assumir a equipe. A informação é da Gazzetta dello Sport.

Anunciado em julho de 2024, o trabalho do Thiago Motta começou empolgante, com o técnico repetindo as ideias que aplicava no Bologna, entre 2022 e 2023. Contudo, a falta de competitividade da Juventus começou a irritar o torcedor. A situação piorou com a eliminação nas copas e a perda da invencibilidade no Campeonato Italiano.