Hamilton, Leclerc e Gasly são desclassificados no GP da China por violação de regras; veja

Na madrugada deste domingo, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, ambos da Ferrari, e Pierre Gasly, da Alpine, foram desclassificados do GP da China. Segundo a organização da prova, os pilotos violaram regras relacionadas aos carros.

Leclerc e Gasly foram punidos devido ao peso de seus veículos, violando o Artigo 4.1 do Regulamento Técnico, que trata do peso mínimo dos carros. Após o término da corrida, ambos foram verificados abaixo do peso mínimo permitido, com 799 kg e 800 kg, respectivamente.