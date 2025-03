Gabrielzinho conquista mais dois ouros e Brasil encerra com 11 medalhas no World Series em Barcelona

Com as vitórias deste domingo, Gabrielzinho, como é conhecido, conseguiu seis medalhas ao todo em Barcelona. No último dia de provas, foi medalhista de ouro dos 50m livre com 53s40 e 1.037 pontos, ficando à frente do italiano Simone Barlaam (S9), com 24s97 e 1.014 pontos, e do lituano Edgaras Matakas (S11), com 26s30 e 944 pontos.

O nadador, que tem focomelia, doença congênita que impede a formação normal de braços e pernas, também ficou em primeiro lugar nos 50m borboleta, com 54s12 e 984 pontos, superando o ucraniano Andrii Trusov (S7), prata com 30s61 e 941 pontos, e o japonês Eigo Tanaka (S5), bronze com 34s94 e 910 pontos.

As provas no World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações às finais e as medalhas são definidas por meio do Índice Técnico da Competição (ITC).