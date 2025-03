França vence a Croácia nos pênaltis e chega à semifinal na Liga das Nações

????????? ??



Down 2-0 from the first leg, Les Bleus turn it around and seal the win on penalties against Croatia! ?

See you in June for the semi-finals ?#FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jQb8laB8t9

? French Team ?? (@FrenchTeam) March 23, 2025

No jogo da ida, no Poljud Stadium, na Croácia, a equipe da casa abriu um placar de 2 a 0, com gols de Ante Budimir e Ivan Perisic.

Com a classificação, a França enfrentará a Espanha, que venceu a Holanda também nos pênaltis. O jogo será no dia 5 de junho, às 15h45 (de Brasília).