Flamengo inicia semana com problemas para estreia do Brasileirão

O Flamengo inicia a semana com foco na preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Filipe Luís ganhou alguns problemas após a rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Primeiro, Gerson sentiu um problema físico ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre a Colômbia, O volante precisou ser substituído e foi cortado da Seleção.

Gerson é esperado nesta segunda-feira no Ninho do Urubu para o departamento médico poder realizar exames e saber a gravidade do problema.