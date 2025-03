Final entre Vitória e Bahia é marcada por quatro expulsões e tumulto envolvendo Carpini

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado. O clássico Ba-Vi foi marcado por expulsões e clima quente.

O primeiro cartão vermelho foi aplicado durante o segundo tempo, quando Cauly atingiu o rosto de Lucas Halter. Após o Vitória abrir o placar, os jogadores dos times se envolveram em uma confusão e o árbitro Wilton Pereira Sampaio expulsou mais três que estavam no banco de reservas: Caio Alexandre, Danilo Fernandes e Zé Marcos.

Já nos acréscimos, Kayky marcou o gol de empate do Bahia e provou o rival imitando uma galinha na comemoração. O ato revoltou Thiago Carpini, técnico do Leão, que se exaltou e chegou a discutir com um atleta do Tricolor de Aço. O juiz, que deu 18 minutos de acréscimos, decidiu encerrar a partida.