Ex-Corinthians, Pedro Raul aproveita grande fase do Ceará e vira destaque no cenário nacional

A saída do Corinthians fez muito bem para o atacante Pedro Raul até o momento. Emprestado ao Ceará, o jogador tem sido uma importante opção ofensiva, sendo destaque na conquista do clube no Campeonato Cearense diante do rival Fortaleza.

Segundo levantamento da SofaScore, Pedro Raul, a partir do momento em que estreou pelo Ceará, virou o jogador entre os times da Série A com mais gols e participações em gols desde que estreou. Ele contabiliza 5 bolas na rede e 1 assistência em 6 partidas.