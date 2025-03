Emprestado ao América-MG, Miguelito merecia mais chances no elenco profissional do Santos? Vote!

Em 2023, Miguelito conseguiu ótimos números no sub-20. Foram 12 gols marcados em 16 partidas, segundo dados da plataforma Ogol. Nesse período, o meia já ganhou algumas chances no time de cima, no início do ano, com o técnico Odair Hellmann. Contudo, ele sempre somava baixa minutagem. Com a chegada de Paulo Turra, o jogador perdeu espaço mais uma vez.

Foi no começo da última temporada, com o técnico Fábio Carille, que o boliviano de fato iniciou o processo de integração ao elenco profissional. Em 2024, com o Santos na Série B, parecia que Terceros acumularia mais minutos na equipe principal, também por conta dos bons números pelas equipes sub-20 e sub-23, mas isso não aconteceu.

Com Carille, foram apenas cinco partidas, sendo titular em somente uma. Ao todo, foram 99 minutos em campo.

A última esperança de Miguelito foi a chegada do técnico Pedro Caixinha. O atleta torceu por uma mudança de panorama para tentar, finalmente, deslanchar na equipe de cima, mas entrou em campo quatro vezes, sendo apenas duas como titular.

Além de ter mostrado bom futebol nas categorias de base do Santos, o meia-atacante vem sendo convocado desde 2022 para a seleção boliviana, onde também demonstra boa performance. Em 2024, inclusive, o atleta disputou a Copa América com a Bolívia. Já neste ano, é titular e um dos vice-artilheiros das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco gols marcados em sete jogos.