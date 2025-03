Cruzeiro vence o Suzano e conquista a melhor campanha da Superliga masculina

Neste domingo, o Cruzeiro venceu o Suzano por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 25/27, 25/18 e 25/18, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, pela penúltima rodada da Superliga masculina de vôlei.

Com o resultado positivo, a equipe mineira assegurou a melhor campanha da fase de classificação da Superliga, com uma rodada de antecedência. A Raposa chegou aos 51 pontos e abriu quatro de vantagem para o Minas, segundo colocado. A primeira posição garante o mando de quadra até as semifinais.

Do outro lado, o Suzano permaneceu na sétima colocação, com 29 pontos. A equipe entrou em quadra já classificada para a próxima fase.