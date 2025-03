CR7 se redime após pênalti perdido, Portugal bate a Dinamarca na prorrogação e avança na Liga das Nações

Eriksen empatou para a Dinamarca, aos 30. Cerca de dez minutos depois, Trincão brilhou após sair do banco de reservas, fez o terceiro de Portugal e levou o jogo para a prorrogação, com 3 a 3 no agregado. O atacante do Sporting também foi responsável por marcar no tempo complementar e garantir a vaga de Portugal na semifinal.

Cristiano Ronaldo perde pênalti, mas Portugal sai em vantagem

Precisando do resultado, Portugal teve a chance de abrir o placar antes dos cinco minutos do primeiro tempo. Nuno Mendes lançou a bola na área tentando alcançar Cristiano Ronaldo, que foi derrubado pro Dorgu. O árbitro marcou a penalidade, confirmada pelo VAR. Na cobrança, CR7 bateu no canto de Schmeichel e viu o goleiro dinamarquês fazer a defesa.

O camisa 7 português teve nova oportunidade, aos 16. Ele cabeceou de dentro da área para nova grande defesa de Schmeichel. A Dinamarca respondeu aos 23. Lindstrom acionou Hojlund, que bateu firme para o gol e viu Diogo Costa defender. O jogo seguiu movimentado e Portugal conseguiu abrir o placar aos 37. Bruno Fernandes cobrou escanteio na área. Andersen tentou fazer o corte e mandou contra o próprio gol.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Cristiano Ronaldo chegou a fazer o segundo de Portugal, mas o lance foi anulado por impedimento.

CR7 se redime, e Portugal leva o jogo à prorrogação