Corinthians detalha venda dos ingressos para a final do Paulista contra o Palmeiras; veja valores

O Corinthians detalhou neste domingo a venda dos ingressos para o jogo de volta da final do Paulistão. Na próxima quinta-feira, o Timão recebe o Palmeiras, na Neo Química Arena, às 21h35 (de Brasília).

A venda acontecerá de maneira escalonada através do site do clube. Os ingressos ficam disponíveis a partir das 9h desta segunda, apenas para não pagantes e PCDs. No mesmo dia, mas às 13h, serão disponibilizadas as entradas para os sócios-torcedores. Já o público geral terá direito aos bilhetes a partir das 19h de terça.