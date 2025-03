Convocados do São Paulo, confira o desempenho de Bobadilla e Ferraresi na 13ª rodada das Eliminatórias

O São Paulo teve apenas dois jogadores convocados nesta data-Fifa. Veja como foi o desempenho de Damián Bobadilla, com o Paraguai, e Nahuel Ferraresi, com a Venezuela, pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Na última quinta-feira, a seleção paraguaia recebeu o Chile, no Defensores del Chaco. O time da casa venceu por 1 a 0, com gol de Omar Alderete. Bobadilla foi titular no duelo, mas foi substituído no intervalo, para a entrada de Matías Galarza.

O volante do Tricolor terminou o jogo com 93% de passes certos (13/14), completou um passe longo e cometeu três faltas, além de perder a posse de bola quatro vezes, segundo dados do Sofascore.