Confira o retrospecto recente do São Paulo contra o Talleres, adversário na estreia pela Libertadores

Confira as datas das estreias do São Paulo no Brasileirão e na CONMEBOL Libertadores:

? 29/03 (sábado), 18h30?? São Paulo x Sport?? MorumBIS?? São Paulo (SP)?? Brasileirão?? Sportv e Premiere

? 02/04 (quarta-feira), 21h30?? Talleres-ARG x São Paulo?? Estádio... pic.twitter.com/erAgHHd8dd

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 19, 2025

Cinco anos depois, as duas equipes voltaram a se encontrar, mas dessa vez na fase de grupos da Copa Libertadores em 2024. Novamente, o Talleres venceu na Argentina por 2 a 1. No entanto, no Morumbis, o São Paulo deu o troco e bateu o clube argentino, por 2 a 0.

As duas equipes disputaram a primeira colocação do grupo B até a última rodada. Ambos terminaram com 13 pontos somados, mas o Tricolor garantiu a liderança da chave no saldo de gols.