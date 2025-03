Com gols nos acréscimos, Vila Nova perde do Anápolis pela ida da final do Campeonato Goiano

O Vila Nova perdeu do Anápolis por 2 a 0, neste domingo, pela partida de ida da final do Campeonato Goiano, no Estádio Jonas Duarte. Os gols do triunfo foram marcados por Vini Locatelli e Samuel.

O novo confronto entre as duas equipes acontece no próximo domingo, às 17h (de Brasília), no Serra Dourada. O Tigrão terá que vencer por três gols de diferença para se sagrar campeão. Em caso do triunfo por apenas dois tentos, o campeão será decidido nos pênaltis.

O jogo