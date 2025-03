Com dois de Aubameyang, Gabão vence Quênia e dorme na liderança do Grupo F das Eliminatórias Africanas

Neste domingo, pela sexta rodada do Grupo F das Eliminatórias Africanas, o Gabão duelou com o Quênia no Estádio Nacional Nyayo e venceu por 2 a 1, com dois gols de Aubameyang. Michael Olunga foi quem diminuiu para o adversário.

Com o resultado positivo, o Gabão alcançou 15 pontos e assumiu a liderança do Grupo F. A seleção ultrapassou a Costa do Marfim, que aparece em segundo lugar, com 13 somados e um jogo a menos. O Quênia, por sua vez, seguiu com os mesmos seis, em quarto lugar.

O Gabão volta a disputar as Eliminatórias contra Seychelles, enquanto o Quênia encara a Gâmbia. Os jogos, válidos pela sétima rodada, ainda não tem data e nem horário definidos.