Brasileiro Gui Khury e espanhola Naia Laso levam títulos na modalidade Park do STU Pro Tour

Histórias curiosas também foram contadas pelos campeões da modalidade Park do STU Pro Tour, neste domingo em Porto Alegre. No masculino, o prodígio curitibano Gui Khury foi o único a fazer nota acima de 90,00 na final e disse que espera mesmo desempenho na prova de Biologia, nesta segunda. Entre as meninas, a espanhola Naia Laso reforçou a sorte que tem ao usar suas meias verdes do Mestre Yoda nas grandes competições.

Na final do Park masculino, entre os brasileiros Gui Khury, Pedro Barros, Luigi Cini e Kalani Konig, o americano Tate Carew e o italiano Alessandro Mazzara, tudo podia acontecer tamanha qualidade. Nas duas sessões de 20 minutos, com intervalo técnico de cinco minutos, qualquer um deles tinha potencial incrível para vencer. Bastava uma grande volta dentre as tantas que tiveram a oportunidade de dar. E foi justamente na sua última descida no bowl que Gui Khury garantiu a nota 91,00 e o título.

"Sou skatista de Vertical, mas estou chegando forte no Park", bradou o campeão. "Estou muito feliz, porque hoje acho que mostrei tudo o que sei e o que aprendi. É um resultado gigantesco pra mim, porque só tinham monstros andando nessa final. Essa primeira etapa do STU Pro Tour mostra que somos muito grandes também para realizar eventos. Somos referência no mundo do skate. Aproveito para agradecer a esse público maravilhoso de Porto Alegre", emendou.