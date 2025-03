Bortoleto explica dificuldades no GP da China de Fórmula 1

O truque do 'desde que' contra a isenção do IR

"Hoje definitivamente não foi uma corrida ideal. Depois do incidente na primeira volta, eu me foquei em me recuperar e obter o máximo de informações possível sobre o carro. Embora nossa posição não fosse favorável, foi bom poder continuar e terminar a corrida, já que foi minha primeira corrida principal completa. Encarei isso como uma oportunidade para aprender mais sobre gestão de pneus e nosso ritmo, entendendo como estamos em relação aos outros", disse.

Bortoleto evitou projetar como seria seu desempenho sem problema com Bearman e agora prefere focar na próxima prova do calendário. "É difícil dizer onde poderíamos ter estado com uma corrida mais limpa. Obviamente, eu queria que esse final de semana fosse mais positivo. Seguiremos trabalhando e voltaremos para a fábrica para analisar o que aprendemos nessas duas primeiras corridas e vamos nos preparar para Suzuka. Estou realmente ansioso para correr lá. Pratiquei muito no simulador e estou ansioso para finalmente correr na pista real", afirmou.

Após um início com duas provas em duas semanas, a Fórmula 1 terá a próxima corrida no Japão, no dia 6 de abril.