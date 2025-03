Balotelli supera recorde sul-americano do heptatlo no Mundial Indoor

O truque do 'desde que' contra a isenção do IR

Balotelli superou os 6.000 pontos pela primeira vez na carreira na prova combinada disputada em pista coberta ? são disputadas sete provas: 60 metros rasos, salto em distância, arremesso do peso, salto em altura, 60 metros com barreiras, salto com vara e 1.000 metros rasos.

O resultado no Mundial mostra que Balotelli segue em evolução. Antes da disputa na China, fez sua melhor marca pessoal no heptatlo, 5.773 pontos, com a vitória no Sul-Americano Indoor de Cochabamba, em fevereiro. Em Nanjing, além do recorde brasileiro e sul-americano, Balotelli obteve recorde pessoal em duas provas: salto com vara (5,20 m) e 1.000 m (2min50s93).

Mais resultados

O Brasil teve dois participantes na final do arremesso do peso. Willian Dourado e Welington Morais terminaram, respectivamente, na 10ª (20,24 m) e na 11ª (20,13 m) posições. Nos 60 metros com barreiras, a recordista sul-americana Micaela Rosa de Mello foi desclassificada na semifinal.