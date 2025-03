Bahia provoca Vitória após aumentar diferença de títulos no Estadual

O truque do 'desde que' contra a isenção do IR

O Bahia ainda destacou a invencibilidade recente nos confrontos diante do Vitória. "Vale registrar também, chegamos ao sexto jogo sem perder um clássico", completou a equipe campeã.

As contas do Bahia também colocam uma diferença no histórico geral diante do rival, com 195 vitórias, 154 empates e 153 triunfos do Vitória.

A conquista não foi, porém, tranquila. Após vencer a ida por 2 a 0, o Bahia sofreu grande pressão neste domingo e garantiu o título ao conseguir um empate nos acréscimos no Barradão.