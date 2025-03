Bahia empata com o Vitória e conquista o título do Campeonato Baiano pela 51ª vez

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado.

A equipe de Rogério Ceni já havia vencido o jogo de ida, por 2 a 0, na Fonte Nova. Portanto, com o empate, o time levou e melhor no placar agregado e garantiu o troféu.

Com a 51ª conquista, o Bahia amplia a sua hegemonia no Estado e abre 21 taças de vantagem sobre o maior rival. O Leão, campeão no último ano, é dono de 30 títulos do Baianão.