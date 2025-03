Após vice em 2024, Everton Ribeiro comemora primeiro título pelo Bahia: "Muito feliz"

O Bahia é campeão baiano pela 51ª vez. Na tarde deste domingo, o Tricolor de Aço empatou com o Vitória por 1 a 1, no Barradão, e voltou a conquistar o título estadual depois de ficar com o vice no ano passado. O meia Everton Ribeiro comemorou o primeiro troféu conquistado desde sua chegada ao clube.

"Parece que é o meu primeiro título como profissional. Estou muito feliz de encerrar o primeiro ciclo com um objetivo alcançado. Agora sim marcando a história nesse grande clube, com a camisa pesada. Graças a Deus esse ano conseguimos esse título. Todos estão de parabéns. Nossa torcida nos incentivou, mesmo de longe. É para eles. A Bahia é Bahia 51 vezes", disse o jogador à TVE Bahia.