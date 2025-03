André Ramalho perde espaço e completa quase um mês sem ser titular do Corinthians

Desde então, ele ficou no banco diante do Mirassol, pela semifinal do Paulistão, e iniciou como reserva na partida de ida contra o Barcelona de Guayaquil-EQU, também pela Libertadores. Já nos últimos três compromissos do Corinthians, o zagueiro sequer foi utilizado.

O jogador, ainda, viu a dupla Félix Torres e Gustavo Henrique tomar conta do setor. Juntos, os dois passaram mais segurança defensiva e fizeram o Timão não ser vazado em dois dos últimos três jogos.

A tendência é que André Ramalho seja novamente opção no banco de reservas para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Derby decisivo está marcado para quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O defensor foi contratado pelo clube do Parque São Jorge em julho de 2024 e já soma 37 partidas pelo time, com um gol e uma assistência. Seu contrato com o Timão vai até o final do próximo ano.