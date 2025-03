A uma semana de estreia no Brasileiro, Palmeiras busca voltar a vencer "carrasco" de 2024

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro daqui a exatos sete dias, uma semana semana. No próximo domingo, dia 30 de março, o Verdão recebe o Botafogo, pela primeira rodada do torneio, a partir das 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo coloca frente a frente os atuais campeão e vice do Brasileirão de 2024.

Botafogo e Palmeiras travaram forte briga pelo campeonato nacional, no último ano. O título só foi decidido na última rodada. Os times ainda travaram um confronto direto nas rodadas finais, partida em que os cariocas venceram por 3 a 1, no Allianz Parque. Em 2024, a equipe carioca foi uma grande pedra no sapato do Verdão.

Além de perder o título do Brasileiro, o Verdão também viu o Glorioso eliminá-lo da Libertadores, na fase de oitavas de final. No primeiro jogo, a equipe comandada por Abel Ferreira perdeu por 2 a 1, no Nilton Santos, e depois empatou por 2 a 2, no Allianz Parque, e acabou fora.