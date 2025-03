Weverton, Beraldo, Éderson e João Gomes se apresentam à Seleção após cortes

Às 17h, os quatro novos jogadores participarão do seu primeiro treino com a Seleção Brasileira, no Estádio Mané Garrincha. A preparação para o clássico contra a Argentina vai até segunda-feira.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Além do treinamento dessa tarde, Dorival Júnior vai preparar a equipe neste domingo e nesta segunda-feira, com treinos às 9h30. Todas as atividades serão realizadas no Mané Garrincha.

A Argentina é a líder das Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos. A Canarinho vem atrás, na terceira posição, com 21.