Vitor Roque tem sequência de treinos no Palmeiras e tenta desencantar pensando em virada no Paulista

O atacante Vitor Roque precisou assimilar as ideias do Palmeiras muito rápido desde sua chegada. Sem nem um mês completo do clube alviverde, o jogador de 20 anos já tem duas partidas decisivas na conta: semifinal do Paulista, contra o São Paulo, e primeira final, diante do Corinthians. Nesta semana de data Fifa, o atleta ganhou seu primeiro período longo de treinos sob comando do técnico Abel Ferreira.

Vitor Roque foi anunciado pelo Palmeiras no dia 28 de fevereiro, que foi o último da janela de transferências internacional aberta. Após uma negociação difícil, o clube conseguiu acertar todos os detalhes e inscrever o atleta a tempo de disputar as fases finais do Estadual.

Chegando para ocupar um setor carente, o de centroavante, Vitor Roque fez sua primeira sessão de treino no dia 5 de março e estreou no 11, já como titular. Entre os 11 escolhidos por Abel Ferreira para começar o duelo contra o São Paulo, pela semifinal do Paulista, no Allianz Parque, o camisa 9 do Verdão atuou por 75 minutos e sofreu um pênalti, que foi convertido por Raphael Veiga.