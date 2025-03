Substituto de Alisson, Bento defende goleiro da Seleção: "Falta reconhecimento para ele"

"Foi a primeira vez que eu estava no banco de reservas e fui chamado para entrar em uma partida. É uma experiência diferente, temos que viver os 90 minutos independente de estarmos jogando ou no banco. Isso faz a diferença para entrarmos tranquilos, concentrados para fazer o trabalho. Quando entrei, o jogo deu uma tranquilizada. Até a pancada do Alisson, a Colômbia estava nos pressionando um pouco. Mas eu estava tranquilo, concentrado. Não é tão normal um goleiro entrar no jogo, mas recebi com tranquilidade. Foi tudo bem natural", descreveu.

O ex-goleiro do Athletico-PR vê evolução na Seleção sob o comando de Dorival Júnior. Ele apontou o que ainda precisa melhorar e acredita que o trabalho estará no "ponto perfeito" quando chegar a Copa do Mundo de 2026.

"Todos sabemos do pouco período de treinamento que nós temos. Nosso maior tempo juntos foi ali na preparação para a Copa América. A diferença desde que o Dorival chegou é a maneira dele impor seu estilo, de sempre ter a bola. A dificuldade maior nossa é a marcação sem a bola, tem momento que nós não conseguimos encaixar. Mas acho que houve uma grande melhora e, com o trabalho dele, vai crescer ainda mais. Acredito que quando chegar na Copa do Mundo o trabalho vai estar no ponto perfeito para nos ajudar em campo", finalizou.

Vindo de vitória, o Brasil ocupa o terceiro lugar da tabela das Eliminatórias, com 21 pontos, e tenta confirmar a vaga no Mundial o quanto antes. A distância para a Argentina, próximo rival e líder da competição, é de sete pontos.

O clássico entre as seleções está marcado para a próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.