Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem Santos e São Bernardo em finais e conquistam a Copa Ibrachina

Já o sub-17 disputou cinco jogos (quatro vitórias e um empate), além de ter marcado 15 tentos e sofrido três. O artilheiro foi Juan Gabriel, com quatro gols. Na primeira etapa do torneio, as Crias da Academia venceram São Bernardo (3 a 1) e Ibrachina (3 a 1) e tiveram um empate com o Ska Brasil (1 a 1).

Na semifinal, passou pelo Desportivo Brasil, com o placar de 2 a 0.

Ambos os times agora se preparam para a disputa do Campeonato Paulista das respectivas categorias. O torneio Estadual tem início no dia 12 de abril. Na primeira rodada, Palmeira ssub-15 e sub-17 medem forças com Ecus, em Suzano. O sub-15 entra em campo às 9 horas (de Brasília) e o sub-17, às 11 horas.