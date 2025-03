Sport sofre contra o Retrô, mas marca no fim e leva vantagem para decisão do Pernambucano

O Retrô começou assustando a defesa do Sport logo aos quatro minutos do primeiro tempo. Maycon Douglas avançou sobre a defesa do Leão, invadiu a área e bateu para o gol, mas mandou pelo lado direto e para fora do gol de Caíque França. O Sport respondeu aos oito e saiu em vantagem. Hereda recebeu boa virada de jogo pela direita, cruzou na na área, e Lenny, de peito concluiu para o gol. A bola ainda teve um desviou em Richard Franco e passou sem chances por Fabian Volpi.

Por volta dos 15, Radsley arriscou da entrada da área, bateu firme e viu o goleiro do Sport fazer a defesa no meio do gol. Após tabela com Sérgio Oliveira, Igor Cariús invadiu a área e foi derrubado por Gedeílson dentro da área. O árbitro marcou a penalidade e, na cobrança, Lucas Lima ampliou o marcador, aos 37. Antes do intervalo, Maycon Douglas teve boa jogada pela esquerda, bateu para o gol e viu Caíque França espalmar.

O cenário do jogo mudou logo no começo do segundo tempo. Em cobrança de falta pela direita, Radsley levantou a bola na área e encontrou Fernandinho, que subiu mais que a marcação e cabeceou para o gol, diminuindo o prejuízo do Retrô, aos dois minutos. Embalado, a Fênix deixou tudo igual aos seis. Fernandinho arrancou pela esquerda e tocou para Radsley, que avançou pelo meio e bateu da entrada da área, vencendo Caíque França.

Aos 21, o Sport quase marcou o terceiro, mas viu Volpi fazer duas grandes defesas em sequência. Primeiro, rebateu o cabeceio de Pablo e depois cresceu e defendeu no peito uma tentativa do atacante do Leão. Com o relógio marcando 41 minutos, o Sort conseguiu voltar a ficar à frente do marcador depois do sufoco. Dalbert cobrou lateral na área, Pablo girou e desviou para o gol, sem tempo do goleiro reagir.