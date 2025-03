Sesi Araraquara domina o Blumenau e segue invicto na Liga de Basquete feminino

Com três vitórias em três jogos, o Sesi Araraquara tem a melhor campanha da competição ao lado do Sampaio Basquete e do Corinthians. Porém, a equipe fica atrás pelo saldo de pontos marcados.

Já o Blumenau sofreu sua terceira derrota seguida e igualou seu pior início na LBF, registrado em 2023. A equipe teve apenas a pivô Mel e a ala Emily alcançando os 10 pontos.

O próximo jogo do Sesi Araraquara será no dia 27, às 19h30 (de Brasília), diante do Corinthians. Já o Blumenau recebe o Ourinhos, às 19h30 do dia 26.

São José vence o Campinas

Estreando em casa na temporada, o São José chegou à segunda vitória seguida na Liga de Basquete feminino. A equipe derrotou o Campinas por 65 a 61, no ginásio Teatrão, em São José dos Campos.

O destaque foi a pivô Ju Souza, que teve um grande duplo-duplo com 17 pontos e 17 rebotes e foi eleita a Melhor Jogadora da Partida.