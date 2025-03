Rodada NBA: Com show de Kevin Durant, Suns impõe 4ª derrota seguida dos Cavaliers

Three in a row.#SunsUp pic.twitter.com/iUU4rpyTBT

Com o resultado, o Phoenix Suns, que venceu a terceira partida seguida, subiu para a 10ª posição da Conferência Oeste, com 34 vitórias e 37 derrotas. O Cleveland Cavaliers, por sua vez, perdeu o quarto jogo seguido, mas segue na liderança do Leste, com 56 vitórias e 14 derrotas.

Os Cavaliers voltam à quadra neste domingo, às 16h30 (de Brasília), quando visitam o Utah Jazz, no Delta Center. Os Suns recebem o Milwaukee Bucks na próxima segunda-feira, às 23 horas, no Footprint Center.

