República Tcheca vence as Ilhas Faroé na estreia das Eliminatórias Europeias

A República Tcheca venceu as Ilhas Faroé por 2 a 1, neste sábado, pela primeira rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, na Malsovická Aréna. Patrik Schick marcou para os mandantes, enquanto Vatnhamar balançou as redes para os visitantes.

Com a estreia positiva, a República Tcheca ocupa a segunda colocação do Grupo L. Do outro lado, as Ilhas Faroé em quarto. A chave ainda possui Montenegro, Gibraltar e o perdedor de França e Croácia na Liga das Nações.

A República Tcheca volta a campo nesta terça-feira, contra Gibraltar, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Do Algarve. No mesmo dia e horário, as Ilhas Faroé enfrentam Montenegro, Stadion Kraj Bistrice. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada das Eliminatórias.