Presidente do Flamengo diz ter acionado Fifa por dívidas de outros clubes

Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, se reuniu com o Conselho Deliberativo do clube nesta semana. No encontro, o mandatário expôs a atual saúde financeira dos times cariocas.

Bap revelou que o Flamengo tem dez milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) a receber de outros clubes. Um dos principais devedores é o Internacional.

O mandatário afirmou que já acionou a Fifa para receber os valores devidos. Os clubes que não fizerem o pagamento poderão sofrer um 'transfer ban' na próxima janela de transferências.