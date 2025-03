Perto de renovar com Bidu, Corinthians cogita saída de pelo menos um lateral esquerdo

Apesar disso, o equatoriano prioriza a permanência no Corinthians. Vindo de uma grave lesão no joelho que o afastou dos gramados durante praticamente todo o ano passado, o jogador acredita que pode recuperar espaço no clube e chegou a treinar com garotos da base para retomar sua forma durante as férias.

Porém, nem mesmo o trabalho especial rendeu resultados. O ala não é relacionado por Ramón Díaz há mais de um mês e entrou em campo apenas três vezes neste ano, todas saindo do banco de reservas.

A diretoria do Timão estuda alternativas e está disposta a ouvir propostas quando a janela reabrir. A ideia é manter Angileri e Bidu, mas os dirigentes não farão força para segurar Hugo e, principalmente, Palacios.

Além dos quatro, o Corinthians ainda vê o jovem Denner como possível alternativa para o setor. Ele está perto de ser negociado com o Chelsea, mas só poderá deixar o clube quando completar 18 anos, ou seja, no meio do ano que vem.

Enquanto decide o futuro da lateral-esquerda, o clube se prepara para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O Derby decisivo está marcado para a próxima quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.