Pedro Raul marca, Ceará empata com o Fortaleza e vira o maior campeão do Cearense

O Ceará é campeão cearense pela 47ª vez. Neste sábado, a equipe empatou com o Fortaleza por 1 a 1 na Arena Castelão e conquistou o título estadual de maneira invicta pelo segundo ano consecutivo. O Leão do Pici saiu na frente com Lucas Sasha, mas Pedro Raul, ex-Corinthians, deixou tudo igual para o Vozão.

O time comandado por Léo Condé já havia vencido a partida de ida da decisão, por 1 a 0. Nesta tarde, mesmo com um a mais em campo, o Vovô viu o rival igualar o placar agregado e, momentaneamente, levar a final para os pênaltis. O gol de Pedro Raul, no entanto, garantiu o troféu.

Com a 47ª conquista do Cearense, o Ceará passa à frente do Fortaleza e se torna o maior campeão estadual, abrindo uma taça de vantagem para o rival. Os dois finalistas estavam empatados com 46 títulos.