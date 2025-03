Palmeiras x Red Bull Bragantino: saiba onde assistir à primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino

Retrospecto

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo Campeonato Paulista, em setembro do último ano, e o Alviverde venceu por 1 a 0, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí (SP). Ao todo, Palmeiras e Bragantino já se enfrentaram em sete oportunidades: são três vitórias alviverdes, dois empates e duas derrotas.

Regulamento

O torneio conta com 16 times participantes, que se enfrentam em turno único na fase de grupos. As oito equipes com melhor pontuação avançam para as quartas de final, que é decidida em confrontos de ida e volta, assim como a semifinal e a final.

Além de Palmeiras, disputam o Brasileirão Feminino A1 o América-MG, Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Instituto 3b, Internacional, Juventude, Real Brasília, Red Bull Bragantino, São Paulo e Sport