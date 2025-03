Palmeiras folga após jogo-treino em preparação para final do Paulista durante a data Fifa

No momento, encontram-se no Departamento Médico também o zagueiro Gustavo Gómez, (lesão no joelho direito), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

O Palmeiras acabou perdendo o primeiro jogo da final contra o Corinthians, por 1 a 0, no Allianz Parque. Para buscar o inédito tetracampeonato, o Verdão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença ou pelo menos por apenas um para levar a decisão para os pênaltis.