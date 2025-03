Organizada rebate declaração de Ronaldo sobre comprar o Corinthians: "Não está à venda"

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, emitiu uma nota oficial neste sábado e rebateu uma recente declaração de Ronaldo Fenômeno sobre a possibilidade de comprar o clube, caso ele se torne SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

Durante participação no Charla Podcast, na última sexta-feira, o ex-jogador e agora empresário disse que gostaria de adquirir o Timão e contou como tentaria reerguer o clube financeiramente. Campeão paulista e da Copa do Brasil pela equipe, em 2009, ele atualmente é dono do Real Valladolid, da Espanha, e já esteve à frente do Cruzeiro, inclusive ajudando a Raposa a retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

"O dia que o Corinthians decidir fazer a SAF, eu sou comprador. Arrumo dinheiro no mercado e vou adorar fazer. Vou adorar envolver o torcedor. Resolve a dívida do estádio e aí é só olhar para frente com um orçamento grande, porque o Corinthians fatura dinheiro, fatura bem. E organizado vai faturar mais ainda", disse Ronaldo.