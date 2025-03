Operário faz 2 a 0, mas Maringá reage e busca empate na primeira final do Paranaense

Tudo igual na primeira final do Campeonato Paranaense de 2025, entre Maringá e Operário. O Fantasma chegou a abrir 2 a 0 na partida de ida da decisão, neste sábado, no Estádio Willie Davids, mas o Dogão reagiu e buscou o empate no segundo tempo, deixando a disputa do título em aberto.

Os visitantes abriram o placar com um gol relâmpago, logo aos cinco minutos de jogo. Boschilia bateu falta no ângulo e colocou o Operário na frente. Aos 24, Neto Paraíba aumentou a vantagem com um belo chute de fora da área.

Dono da casa, o Maringá correu atrás do prejuízo e diminuiu através de Max Miller, aos 30 minutos. Já aos seis da etapa final, Matheus Moraes finalizou bonito com a perna esquerda e igualou o marcador.