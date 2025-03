Neymar segue transição física, e Santos avança em preparação para estreia no Brasileirão

O lateral Souza, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito, deu sequência ao tratamento na parte interna do CT Rei Pelé. Aderlan, por sua vez, segue em processo de transição física, já que o processo de recuperação de ruptura do ligamento colateral anterior do joelho (LCA) exige maior cuidado no retorno.

Por fim, Pedro Caixinha segue sem Tomás Rincón e Soteldo, já que ambos servem a Venezuela nas Eliminatórias. Eles devem retornar junto à equipe após o dia 25, quando se encerra a data Fifa.

O elenco tem seis dias para se preparar para a partida contra o Vasco. O jogo está marcado para domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.